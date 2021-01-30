30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye "Kıbrıs" tepkisi: Peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye "Kıbrıs" tepkisi: Peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "(’ta konuşlu ’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin) 'nin elli yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen Ada’daki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye Kıbrıs tepkisi: Peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir

Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü Misyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "BM Güvenlik Konseyi'nin elli yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen Ada'daki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BMden Kıbrıs açıklaması: Yeni fikirlere açığız BM'DEN KIBRIS AÇIKLAMASI: YENİ FİKİRLERE AÇIĞIZ
ABden flaş Türkiye açıklaması! Kıbrıs ile ilgili atılacak yeni adım için tarih verildi AB'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI! KIBRIS İLE İLGİLİ ATILACAK YENİ ADIM İÇİN TARİH VERİLDİ
BMden Kıbrıs toplantısı mesajı BM'DEN KIBRIS TOPLANTISI MESAJI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA