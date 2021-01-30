Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye "Kıbrıs" tepkisi: Peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir

Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü Misyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "BM Güvenlik Konseyi'nin elli yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen Ada'daki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir." ifadelerine yer verildi.

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