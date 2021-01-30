30 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Afrika diplomasisi!

Son dakika haberine göre Başkan , mevkidaşları Cumhurbaşkanı  ve Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Afrika diplomasisi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile öğle yemeğindeki görüşmesi saat 14.00'te başladı.

Görüşme basına kapalı yapılıyor.

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