İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

"HALKIN DİNİ DEĞERLERİNİ ALENEN AŞAĞILAMA"

Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

4 SAPKIN GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı! — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne olmuştu. Daha önce DHKP-C marşıyla halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.