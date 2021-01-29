Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 LGBT'li sapkın gözaltında! Boğaziçi Üniversitesinde skandal olay...
Son dakika haberi...İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde yeni skandallar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce okul sahnesinde DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken gruplar bu kez de Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrasını yerleştirdi. Gerçekleşen bu skandal sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi skandal olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerini kullanarak Kabe'ye saygısızlık yapan kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
"HALKIN DİNİ DEĞERLERİNİ ALENEN AŞAĞILAMA"
Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.
4 SAPKIN GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021
NE OLMUŞTU?
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne olmuştu. Daha önce DHKP-C marşıyla halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.