29 Ocak 2021, Cuma
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması! Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez yarın faaliyetlerine başlıyor

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 11 Kasım tarihinde Savunma Bakanı Sergey Şovgu ile imzalanan Ortak Merkez'e ilişkin detaylarda konuşuldu. Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı. Akar ayrıca Ortak Merkez'de bir general ve 38 personelin görev yapacağını da açıkladı.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Zakir Hasanov ile savunma ve güvenlik konularında yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Görüşmede, Türk ve Rus askerlerinden oluşan Ortak Merkez'in gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020'de imzalamıştık."

FAALİYETLERE BAŞLIYOR

Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez yarın faaliyetlerine başlayacak.

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38 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı Ortak Merkez'in bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

AZERBAYCAN'IN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu Ortak Merkez'in çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz.

BİR MİLLET İKİ DEVLET ANLAYIŞI SÜRECEK

Bir millet, iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."

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