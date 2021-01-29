38 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı Ortak Merkez'in bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.