Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Türkiye'de kaç kişide ve şehirde mutasyonlu koronavirüs görüldü?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında mutasyonlu virüsün Türkiye'deki son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de kaç kişide ve şehirde mutasyonlu virüsün tespit edildiğini de duyururken bir de uyarıda bulundu. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından mutasyonlu virüsün Türkiye'deki son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI
"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı."
"Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir."
"17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü."
AŞI ÇALIŞMALARINI ETKİLEYECEK Mİ?
"Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir."
AŞI ÇALIŞMALARINI ZORLAYABİLİR
"Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak."
KIYMETİNİ BİLİP TEMKİNLİ HAREKET EDELİM
Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.