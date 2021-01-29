Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Seyrantepe hastanesi için tarih verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık alt yapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor." dedi. Bakan Koca Twitter mesajında, Seyrantepe hastanesinin açılış takviminin de duyurdu.
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Fahrettin Koca, "Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır" açıklamasını yaptı.
Koca, "Milletimize yadigar olacak eserler devam edecek." mesajını verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Seyrantepe hastanesinin hizmete gireceği tarihi duyurdu.
Bakan Koca, "İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık altyapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor." dedi.
Fahrettin Koca, "Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır" açıklamasını yaptı.
Koca, "Milletimize yadigar olacak eserler devam edecek." mesajını verdi.
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