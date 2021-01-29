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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Seyrantepe hastanesi için tarih verdi

Sağlık Bakanı "İnşaatı tamamlanan 620 yataklı hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık alt yapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor." dedi. Bakan Koca Twitter mesajında, hastanesinin açılış takviminin de duyurdu.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Seyrantepe hastanesi için tarih verdi

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hastanesinin hizmete gireceği tarihi duyurdu.

Bakan Koca, "İnşaatı tamamlanan 620 yataklı hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık altyapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor." dedi.

Fahrettin Koca, "Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

Koca, "Milletimize yadigar olacak eserler devam edecek." mesajını verdi.

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