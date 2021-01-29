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İspanya ve Portekiz'de Covid-19 son durum! Son 24 saatte 513 kişi hayatını kaybetti

'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 513 kişinin hayatını kaybettiği ve 38 bin 118 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Portekiz'de Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 278 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 bin 200 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2021
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İspanya ve Portekiz'de Covid-19 son durum! Son 24 saatte 513 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı, dünden bugüne 513 artışla 58 bin 319'a çıktı.

Yeni vakalardaki artışın devam ettiği ülkede salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı da 2 milyon 743 bin 119'a ulaştı.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler sıkılaştırılıyor.

Gece sokağa çıkma yasağının başlamasını erkene alan çok sayıda yerel yönetim, salgının yoğun olduğu yerlerde serbest dolaşım kısıtlamalarına devam ediyor.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatırken, bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama getiriyor.

Ayrıca, aile veya arkadaş grupları arasında en fazla toplanma sayısı bölgelere göre değişiklik göstererek 4 veya 2'ye indirilirken, Galisya'da aynı evde yaşayanlar dışında bir araya gelinmesine yasak getirildi.

Ülke genelinde mevcut durumda her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka ortalaması 886 olarak açıklanırken, çok az da olsa son iki gündür bu sayıda düşüşün kaydedilmesi dikkati çekti.

PORTEKİZ'DE DURUM

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 278 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 bin 200 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Salgından kaynaklanan can kaybının 11 bin 886'ya çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı da 698 bin 583'e ulaştı.

En fazla vakanın olduğu başkent Lizbon'da, bazı hastanelerde boş yatak kalmaması nedeniyle ambulanslarda bekletilen hastaların olduğu belirtiliyor.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de genişletilen OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Bugünden itibaren iki hafta süreyle sınırlarını kapatan Portekiz hükümeti, sadece istisnai durumlarda seyahat izni veriyor.

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