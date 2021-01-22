Türkiye ve Rusya'dan bölge için tarihi adım! Ermenistan için çalışma başlatıldı

"İLK ADIM OLABİLİR"

Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın imzaladığı bildirinin bölgenin kalkınmasını ve güvenliği sağlayacağı umudunu paylaşarak, "Bu açıdan, bu anlaşma çok olumlu ve bölge ülkeleri için artıdır. Yapılan anlaşmaların uygulanmasını engelleyecek kışkırtıcı eylemlere izin verilmemesi oldukça önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gadjiyev, "Bu anlaşma, bölgenin ulaşım bağlantılarının açılmasını ve altyapıyla ilgili projelerinin hayata geçirilmesini sağlayacak ve bölgenin yatırım açısından çekiciliğini arttıracak." şeklinde konuştu.