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Son dakika: Türkiye ve Rusya Karabağ'da ortak merkez kuruyor

Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanı Türkiye ve Rusya'nın 'da ateşkesi izlemek için ortak bir merkez kurulmasına ilişkin bir mutabakat imzaladığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Türkiye ve Rusya Karabağ'da ortak merkez kuruyor

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemi ile mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntülerini paylaştı.

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ERDOĞAN VE PUTİN'İN ETKİSİ VAR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından, yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.



Atılan imzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldığını vurgulayan Akar, "Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk- Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" ifadelerini kullanmıştı.

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