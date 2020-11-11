MSB Türk- Rus Mutabakat Zaptı görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemi ile mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.





Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından, yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.





Atılan imzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldığını vurgulayan Akar, "Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk- Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" ifadelerini kullanmıştı.





