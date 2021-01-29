Son dakika haberi! Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Nereler açık olacak? Kimler muaf sayılacak?
Koronavirüsle mücadele kapsamında son dakika haberine göre aralık ayının başında beri hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama saatlerinin başlamasına yakın İstanbul gibi büyükşehirlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Peki kısıtlama süresinde nereler açık olacak? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek? işte detaylar...
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması hafta içi belirlenen saatlerde uygulanırken hafta sonu ise 2 gün boyunca uygulanmaya devam ediyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte ba��layan kısıtlamaya ilişkin tüm detaylar...
NE ZAMAN SONA ERECEK?
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
NERELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
PAKET SERVİS HİZMETİ VERİLEBİLECEK Mİ?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
ONLINE SİPARİŞLER ULAŞACAK MI?
Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
YAYAN OLARAK NERELERE GİDİLEBİLECEK?
Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
ŞEHİRLER ARASI SEYEHAT EDİLEBİLİR Mİ?
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.
SEYEHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA ÖZEL DESTEK
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.
CENAZE TÖRENLERİ NASIL DÜZENLENECEK?
Cenazelere sadece vefat edenin birinci derecede yakınları katılabilecek. Ayrıca alınan tedbirler kapsamında cenaze namazı en fazla 30 kişi ile kılınabilecek.