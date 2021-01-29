Mahmut Övür CHP'li Erdemir'in Biden'a yazdığı raporu deşifre etti
Sabah yazarı Mahmut Övür, ABD Başkanı Biden'a CHP Bursa eski Milletvekili Aykan Erdemir'in bir rapor sunduğunu belirtti. Yazısında önemli detaylara yer veren Övür, A Haber canlı yayınına bağlandı. Sabah gazetesi yazarı Övür açıklamalarında, "Bu Biden'a yol haritası gibi sunulmuş bir rapor" dedi.
Sabah yazarı Mahmut Övür, FETÖ firarisi CHP'li eski vekil Aykan Erdemir'in ABD Başkanı Biden'a yazdığı Türkiye karşıtı raporu kaleme aldı.
A Haber canlı yayınına da bağlanan Övür, CHP'li Erdemir'in Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ve Biden'i Türkiye'ye karşı kışkırtmak için bir rapor hazırladığını öne sürdü.
"BIDEN'I KIŞKIRTMAK İÇİN ÇALIŞILMIŞ"
A Haber'de Ajans Bugün canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Biden'a bir yol haritası gibi sunulmuş, demokrasiyi savunma vakfı dediğimiz İsrail yanlısı, ABD'nin önemli iş adamlarının destek verdiği bir rapor. Bu raporu yazalar 15 Temmuz öncesi de Türkiye'yi darbe olabilir uyarısıyla uyarmışlardı. Aykan Aydemir'in çok farklı etkinliklerini görüyoruz. Türkiye karşıtı her olayda var. Raporu Hindistan, Çin, AB, Latin Amerika hangi ülkeyi ele alırsa alsınlar Türkiye'ye çıkan bir yol var. Türkiye'ye yaptıkları şey dehşet verici. Baştan sona Türkiye'yi suçlayan ve Türkiye karşıtı olan bir rapor. Son olarak Mavi Vatan'da bile Türkiye'nin kışkırtıcı olduğunu belirten yazılar var. Biden yönetimini Türkiye'ye karşı kışkırtabilmek için her şey yazılmış." şeklinde konuştu.
Raporda FETÖ ağzı ile Türkiye'nin şikayet edildiğini dile getiren Övür, "Bu rapor şu demek; Bide seçim öncesi Türkiye'de muhalefete nasıl destek vereceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun Biden'da beklentisi bu rapor ile çok uyuşuyor. FETÖ'cü oldğu açıkça ortaya çıkan, devlet tarafından aranan CHP'li Aykan Aydemir'in raporunun CHP'nin beklentileriyle çok uyuyor. Bunları önümüzdeki süreçte de göreceğiz. Türkiye'yi sıkıştırmak istiyorlar. ABD'nin elini attığında neler olacağını göreceğiz. Yeni dönem siyasetine yön verecek olan da bu raporlar." dedi.
FETÖ ve CHP'nin Türkiye karşıtlığında aynı bakış açısına sahip olduğunu belirten Sabah gazetesi Övür, "Kemal Bey 2013'ün Aralık ayında, ondan önce de 2 farklı heyeti aynı heyetle yani FETÖ'cülerle görüşmeler yaptılar. O günden bu yaa bütün süreçlere bakın, FETÖ ile CHP söylentileri arasında ortaklıklar var. 17-25 Aralık süreci, Gezi'ye, TIR operasyonlarına bakış açılarında aynı bakış açıkları var. Söz konusu raporda Türkiye'nin Libya, Suriye, Akdeniz, Karabağ politikalarına bakış açılarında CHP ile ciddi bir ortaklık var." ifadelerine yer verdi.
Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazsından öne çıkan satır başları:
ABD merkezli Demokrasiyi Savunma Vakfı'nın (FDD) hazırladığı "Trump'tan Biden'a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu" başlıklı raporu yazanlardan biri de 2011 yılında CHP'den Bursa Milletvekili seçilen Aykan Erdemir...
Erdemir ismi önemli, çünkü onun CHP Parti Meclisi'ne 1107 oyla seçilmesi ve milletvekili olmasıyla CHP'nin "Cemaat" yani FETÖ'yle sıcak ilişki kurması arasında bir paralellik var. O tarihten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil CHP'lilerin FETÖ'ye bakışları değişmiş ve ilginç bir görüşme trafiği başlamıştır.
Okulların ziyaret edilmesi, ortak paneller düzenlenmesi ve en önemlisi CHP'lilerin yoğun ABD ziyareti o tarihlerden sonra başladı. 2013 yılı bu açıdan bir dönüm noktasıydı. Çok üzerinde durulmadı ama o yıl tam üç CHP heyeti, ABD'yi ziyaret etti. En son Aralık 2013'te yapılan ziyarette Kılıçdaroğlu da vardı. O geziyle ilgili eski CHP Milletvekili, Emekli Büyükelçi Onur Öymen manidar bir tespit yapmıştı:
"Akılda yalnız Cemaat'le buluşma kaldı."