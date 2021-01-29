Mahmut Övür CHP'li Erdemir'in Biden'a yazdığı raporu deşifre etti

"BIDEN'I KIŞKIRTMAK İÇİN ÇALIŞILMIŞ"

A Haber'de Ajans Bugün canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Biden'a bir yol haritası gibi sunulmuş, demokrasiyi savunma vakfı dediğimiz İsrail yanlısı, ABD'nin önemli iş adamlarının destek verdiği bir rapor. Bu raporu yazalar 15 Temmuz öncesi de Türkiye'yi darbe olabilir uyarısıyla uyarmışlardı. Aykan Aydemir'in çok farklı etkinliklerini görüyoruz. Türkiye karşıtı her olayda var. Raporu Hindistan, Çin, AB, Latin Amerika hangi ülkeyi ele alırsa alsınlar Türkiye'ye çıkan bir yol var. Türkiye'ye yaptıkları şey dehşet verici. Baştan sona Türkiye'yi suçlayan ve Türkiye karşıtı olan bir rapor. Son olarak Mavi Vatan'da bile Türkiye'nin kışkırtıcı olduğunu belirten yazılar var. Biden yönetimini Türkiye'ye karşı kışkırtabilmek için her şey yazılmış." şeklinde konuştu.