Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan felaket tellallarına tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamasında "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgından medet umup hükümetimizin, devletimizin aciz duruma düşmesini dört gözle bekleyenler var. Tüm bu beklentilere inat sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın yanında durmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülkemiz terörden çok çekti. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi artık bitmiş, yatırım ve üretimle şahlanma, hak ettiği refaha kavuşma dönemi başlamıştır. İşte Sütaş'ın Bingöl'de faaliyete geçireceği yatırım bunun en somut örneği. Gelin bu örnekleri hep birlikte çoğaltalım ve hep birlikte üreterek büyüyelim."

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