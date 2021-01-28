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Son dakika: Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 13 zanlı yakalandı

Son dakika: haberine göre merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.01.2021
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Son dakika: Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 13 zanlı yakalandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün, sözde polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan öğretmen, avukat ve memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu çalışma sonucu Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Manisa, Aydın, Osmaniye, Kahramanmaraş, Afyon, Konya, Malatya ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer illerden kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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