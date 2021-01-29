Koronavirüse karşı koruyan formülasyon geliştirildi

TÜRKİYE'NİN İHRACATINA CİDDİ KATKILAR SUNACAK

Şirketin Kurucusu ve CEO'su Esen Tümer, formülasyonun Türkiye'nin ihracatına ciddi katkılar sunacağına dikkat çekti.

Teknik bilginin yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirilmesinden büyük gurur duyduklarına dikkat çeken Tümer, "İlk hedefimiz 700 milyon dolar. Katma değerli Türkiye ekonomisine, özellikle ihracatına çok ciddi katkısı olacağına inanıyoruz. Bu rakamlar 2026 rakamları. Dünya ölçeğinde Türkiye de bu pastadan pay alabilir. Biz de buna adayız. Hedefi koyduğunuz zaman da niyet çok önemli" dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLER TAKIM OLUŞTURABİLİYOR

Genelde kadının özellikle teknoloji alanında geride kaldığını gördüklerini ifade eden Tümer, "Kadın girişimciler takım oluşturabiliyor, değer yaratabiliyor. Sanayi, endüstri, teknoloji var ama burada başarı hepsinin bir araya gelmesi. Kadın girişimcilerin bütüncül yaklaşması ve değerli fikirleri hayata dönüştürebilmesindeki gücünün çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.