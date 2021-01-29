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Son dakika: Ankara merkezli 25 İlde FETÖ operasyonu: 66 kişi için gözaltı kararı

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Giriş: 29.01.2021 10:41
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı verdi. Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı verdi.
Son dakika: Ankara merkezli 25 İlde FETÖ operasyonu: 66 kişi için gözaltı kararı SON DAKİKA: ANKARA MERKEZLİ 25 İLDE FETÖ OPERASYONU: 66 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
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Ankara merkezli 25 İlde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 25 İlde FETÖ operasyonu
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