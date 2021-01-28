Yunan basınından flaş itiraf! Türkiye ve Erdoğan giderek güçleniyor

Türkiye'nin güçlü dış politikasının AB ile olan ilişkilerine de olumlu yansıdığını aktaran Kathimerini, bunun bir sonucu olarak Yunanistan'ın da Türkiye ile olan ilişkisini olumlu yönde ilerletmek istediğini vurguladı.

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