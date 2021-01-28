Yunan basınından flaş itiraf! Türkiye ve Erdoğan giderek güçleniyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde reform çalışmalarının başarıyla sürdüğünü belirten Yunan medyası, Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini itiraf etti. Yunan medyasındaki bir analizde Başkan Erdoğan'ın iç ve dış politikada gücünü artırdığına da yer verildi.
Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz kışkırtmalarının son bulması için başlayan istikşafi görüşmeler Yunan basınını korkuttu. Türkiye'nin reform çalışmalarıyla gücünü artırdığını belirten medya kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın da elini her geçen gün güçlendirdiğini itiraf etti.
TÜRKİYE'NİN SİYASİ BAŞARISI KONU EDİLDİ
Doğu Akdeniz'de meşru haklarını korumaktan geri adım atmayan Türkiye'nin kararlı tavrı ışığında yapılan görüşmelerin ardından kurulan diyaloğun önemi de öne çıkmıştı. Bu görüşmelerin ardından Yunan kanadından da Türkiye'ye yönelik adımlar atıldı. Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarılarına değindi.
"REFORM ÇALIŞMALARI MEYVESİNİ VERİYOR"
Erdoğan'ın, ekonomi ve dış politika alanında yapılacağını duyurduğu köklü reform çalışmalarını merkeze alan Kathimerini, reform çalışmalarının şimdiden meyvesini verdiği yorumunda bulundu. Siyasi arenada güçlü bir Türkiye'nin yer aldığı mesajı verilen yazıda, ülkenin bağımsız politikalarının iç siyasetteki olumlu etkisi kaleme alındı.
"ERDOĞAN'A DESTEK İÇ VE DIŞ ARENADA ARTIYOR"
Erdoğan'ın "Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen bir ülkeden, her konuda süreçlerin gidişatını değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Salgın sonrası yeniden yapılanacak dünyada en önemli yükselen güç Türkiye olacak" sözlerine gönderme yapılan analizde, Erdoğan'a olan iç desteğin de giderek arttığına yer verildi.
Türkiye'nin güçlü dış politikasının AB ile olan ilişkilerine de olumlu yansıdığını aktaran Kathimerini, bunun bir sonucu olarak Yunanistan'ın da Türkiye ile olan ilişkisini olumlu yönde ilerletmek istediğini vurguladı.