Yunan basını Türkiye’yi hedef alıyor ve istikşafi görüşmeler öncesinde provokatif yayınlar yapıyor
Türkiye ile Yunanistan arasında 25 Ocak’ta istikşafi görüşmeler yapılacak. Bu süreçte Yunan Başbakan Kyrios Miçotakis ve Yunan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından yapılan kışkırtıcı açıklamalar gündemdeki sıcak yerini korurken Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un “Bizi düşman olarak tanıyanlara biz de düşmanımız olarak karşılık veririz" sözleri Yunan basını tarafından provokatif şekilde kullanıldı.
Türkiye ile Yunanistan'ın 25 Ocak'ta yapacağı istikşafi görüşmeler öncesinde Yunan basınındaki provokasyon devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı On İki Ada açıklamalarıyla tepki çeken Yunan Başbakan Kyrios Miçotakis'in kışkırttığı Yunan medyasında, Türkiye aleyhine başlıklar atılıyor.
Türkiye ve Yunanistan arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmeler öncesi, Yunan kanadında başlatılan tahrik faaliyetleri ses getirdi.
Geçtiğimiz günlerde hem Yunan Başbakan Kyrios Miçotakis, hem de Yunan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Nikos Dendias kanadından gelen açıklamalar etkisini sürdürürken, yeni bir provokasyon çalışması başlatıldı.
MISIR'A "KARDEŞ DEVLET" YAKIŞTIRMASI
Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Mısır'a yaptığı resmi ziyarette, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Yaptığı ziyarette Yunanistan'ın, Mısır'la askeri iş birliğinde yakın ve dostane ilişkilerinin bulunduğunu söyleyen Floros, Mısır'ı "kardeş devlet" olarak nitelendirdi.
"DOĞU AKDENİZ'DE ÇATLAMALAR VAR"
"Mısır'ın Akdeniz'de oynadığı rol çok önemli ve onunla olan ilişkilerimizi sürekli geliştirmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullanan Yunan Genelkurmay Başkanı, Doğu Akdeniz'deki müttefik arayışını da bir kez daha kanıtladı. "Mısır'la Yunanistan'ın, birkaç yıldır Doğu Akdeniz bölgesini mümkün olduğunca istikrara kavuşturmak için ortak iradeyi gösteren faaliyetler yürüttüğünü" belirten Florus, bölgede "çatlamalar" yaşandığına işaret etti.
YUNAN MEDYASI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ
Florus, ayrıca, "Bizi düşman olarak tanıyanlara biz de düşmanımız olarak karşılık veririz" açıklamasında bulundu. Genelkurmay Başkanı Florus'un bu sözleri, Yunan medyasında "Türkiye'ye yönelik sert ifadeler" şeklinde servis edildi.
Florus'un Türkiye'nin adını anmadığı açıklamayı doğrudan Türkiye'yi hedef göstererek manşete taşıyan Greek City Times, istikşafi görüşmeler öncesinde provokatif amaçlar benimsediğini de gözler önüne serdi.