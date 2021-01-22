Yunan basını Türkiye’yi hedef alıyor ve istikşafi görüşmeler öncesinde provokatif yayınlar yapıyor

"DOĞU AKDENİZ'DE ÇATLAMALAR VAR"

"Mısır'ın Akdeniz'de oynadığı rol çok önemli ve onunla olan ilişkilerimizi sürekli geliştirmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullanan Yunan Genelkurmay Başkanı, Doğu Akdeniz'deki müttefik arayışını da bir kez daha kanıtladı. "Mısır'la Yunanistan'ın, birkaç yıldır Doğu Akdeniz bölgesini mümkün olduğunca istikrara kavuşturmak için ortak iradeyi gösteren faaliyetler yürüttüğünü" belirten Florus, bölgede "çatlamalar" yaşandığına işaret etti.