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Yunan basını Türkiye’yi hedef alıyor ve istikşafi görüşmeler öncesinde provokatif yayınlar yapıyor

ile arasında 25 Ocak’ta istikşafi görüşmeler yapılacak. Bu süreçte Başbakan ve Yunan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı tarafından yapılan kışkırtıcı açıklamalar gündemdeki sıcak yerini korurken Başkanı ’un “Bizi düşman olarak tanıyanlara biz de düşmanımız olarak karşılık veririz" sözleri Yunan basını tarafından provokatif şekilde kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Yunan basını Türkiye’yi hedef alıyor ve istikşafi görüşmeler öncesinde provokatif yayınlar yapıyor

ile 'ın 25 Ocak'ta yapacağı istikşafi görüşmeler öncesinde basınındaki provokasyon devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarıyla tepki çeken Yunan Başbakan 'in kışkırttığı Yunan medyasında, Türkiye aleyhine başlıklar atılıyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmeler öncesi, Yunan kanadında başlatılan tahrik faaliyetleri ses getirdi.

Geçtiğimiz günlerde hem Yunan Başbakan Kyrios Miçotakis, hem de Yunan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı kanadından gelen açıklamalar etkisini sürdürürken, yeni bir provokasyon çalışması başlatıldı.

MISIR'A "KARDEŞ DEVLET" YAKIŞTIRMASI

Başkanı , 'a yaptığı resmi ziyarette, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Yaptığı ziyarette Yunanistan'ın, Mısır'la askeri iş birliğinde yakın ve dostane ilişkilerinin bulunduğunu söyleyen Floros, Mısır'ı "kardeş devlet" olarak nitelendirdi.

"DOĞU AKDENİZ'DE ÇATLAMALAR VAR"

"Mısır'ın Akdeniz'de oynadığı rol çok önemli ve onunla olan ilişkilerimizi sürekli geliştirmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullanan Yunan Genelkurmay Başkanı, 'deki müttefik arayışını da bir kez daha kanıtladı. "Mısır'la Yunanistan'ın, birkaç yıldır Doğu Akdeniz bölgesini mümkün olduğunca istikrara kavuşturmak için ortak iradeyi gösteren faaliyetler yürüttüğünü" belirten Florus, bölgede "çatlamalar" yaşandığına işaret etti.

YUNAN MEDYASI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Florus, ayrıca, "Bizi düşman olarak tanıyanlara biz de düşmanımız olarak karşılık veririz" açıklamasında bulundu. Genelkurmay Başkanı Florus'un bu sözleri, Yunan medyasında "Türkiye'ye yönelik sert ifadeler" şeklinde servis edildi.

Florus'un Türkiye'nin adını anmadığı açıklamayı doğrudan Türkiye'yi hedef göstererek manşete taşıyan , istikşafi görüşmeler öncesinde provokatif amaçlar benimsediğini de gözler önüne serdi.

Son dakika: Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlıyor SON DAKİKA: YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
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