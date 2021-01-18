Yunan uzman korkuya kapıldı: Türkler artık çok güçlü! Skandal çağrı: Fransa Türkiye'yi engellesin

SKANDAL ÇAĞRI: FRANSA TÜRKLERİ ENGELLESİN

Filis, Yunanistan ile Fransa arasında yapılan savunma işbirliği anlaşmasına da eleştirilerde bulundu. "Dışişleri Bakanı (Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias) bize geciken anlaşmayla ilgili bize cevap vermelidir. Dışişleri Bakanı'na inanmak istiyorum" diyen Filis, "Önemli olan Fransa ile askeri anlaşmayı almamız önemli. Ara çözüm, ülkemizde bir Rafale filosu ve iki Fransız fırkateyni olabilir, bir üs inşa etmek değil, Fransızlar, Yunanlıların yaptığı aynı şeyleri yapsın, Türkleri (Ege ve Doğu Akdeniz semalarında ve denizde) engellesin. Fransızlar için mesele Belharralardaki üç milyar değil, zaten bu parayı Rafale'den aldılar. Bu bir para meselesi değil, Yunanistan'ın siyasi iradesi meselesidir. Fransa bölgede güçlenen Türkiye'yi büyük bir tehlike olarak algılıyor. Fransız devletinin ve Fransa'nın Kuzey Afrika'daki varlığı tehlikede. Atina, Fransa ile savunma anlaşmasının gecikmesi konusunda bize cevap vermelidir. Halen görüşmelerde olduğumuzu söyleyen Dışişleri Bakanı'na inanmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.