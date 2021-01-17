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Yunan Başpiskoposu'ndan skandal açıklama: İslam bir din değil!

Son dakika haberi... ’dan haddini aşan yeni bir skandal açıklama daha geldi. Yunanistan Başpiskoposu , katıldığı bir televizyon programında, dini ve Müslümanlar için haddini aşan ifadeler kullandı. İeronimos'un açıklamalarına tepki yağdı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Yunan Başpiskoposu'ndan skandal açıklama: İslam bir din değil!

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, OPEN TV kanalında katıldığı Yunanistan'ın kurtuluş savaşı ile ilgili bir programa katıldı.

"İSLAM BİR DİN DEĞİL"
İeronimos katıldığı programda "İslam'ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" söyledi.

Elinde kurtuluş savaşından kalma olduğunu söylediği bir silah ve bazı kutsal emanetlerle kamera karşısına geçen İeronimos "İslam, onun insanları din değil, siyasi bir parti, siyasi bir arzu ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam'ın özelliği bu. Muhammed'in öğretileri de bunu söylüyor." ifadesini kullandı.

TEPKİ YAĞDI
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun (BTTADK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam dinini hedef alan ifadelerinin kınandığı belirtilerek, "Geçtiğimiz bu zorlu dönemde, İslam karşıtı söylemler yerine, daha barışçı ve birleştirici bir dilin kullanılmasını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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