Son dakika: WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi hakkında flaş açıklama! Adalet Bakanı Gül: Çifte standarttır

İngiltere'de parlamento komitesinden yapılan açıklamalara göre Signal 7.5 milyon, Telegram ise 25 milyon yeni kullanıcı kazandı. İki mesajlaşma uygulaması da yeni kullanıcılarını Ocak ayının ilk üç haftasında getirdi.

Güvenli mesajlaşma uygulaması Signal, 6 Ocak'ta İngiltere'de ilk binde bile değilken, 9 Ocak'ta ülkede en çok indirilen uygulama oldu.

WhatsApp kaç kullanıcıyı kaybettiğini kesin olarak açıklamıyor. Ancak İngiltere verilerine bakıldığında WhatsApp en çok indirilen uygulamalar sırasında sekizden 23'e geriledi.