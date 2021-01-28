28 Ocak 2021, Perşembe
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Türkiye uçuş sayısında Avrupa'nın zirvesinde

, 26 Ocak'a ait uçuş verilerini paylaştı. 'nin 'da 1297 uçuşla birinci sırada yer aldığı açıklandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.01.2021
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Türkiye uçuş sayısında Avrupa'nın zirvesinde

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 26 Ocak Salı günü, Avrupa'da en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Türkiye'nin 1297 uçuşla birinci sırada yer aldığını duyurdu.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından 26 Ocak Salı günkü Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini paylaştı.

Keskin iletisinde "EUROCONTROL ağında 26 Ocak Salı günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'mız ise 425 uçuş ile en yoğun havalimanı oldu." ifadelerini kullandı.

THY uçuş trafiğiyle Avrupanın zirvesinde THY UÇUŞ TRAFİĞİYLE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla Avrupanın zirvesinde İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ SAYISIYLA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

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