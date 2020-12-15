Tekmeci zabıtalar ifadeye çağrılacak! İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacak

İMAMOĞLU VETO ETMİŞTİ

Mecliste yapılan oylamada karar oyçokluğu ile alındı. İBB Meclisinin iradesini tanımayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Başakşehir Belediyesi'ne yapılan tahsisi veto ederek tekrar görüşülmek üzere Mart ayı meclisine gönderdi. 12 Mart tarihinde gerçekleştirilen İBB Meclisi 2'nci oturumunda meclis aldığı kararı meclis üye tam sayısı salt çoğunluk olarak ısrar karar olarak kabul etti. İBB yönetimi meclisin aldığı ikinci karar sonrası bu kez mahkemenin yolunu tuttu. İdare mahkeme ve bölge idare mahkemesi de tahsis kararına yapılan iptal başvurusunu reddetti. Kullanım hakkı Başakşehir Belediyesi'nde olmasına rağmen İBB yönetimi Zabıta 10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze geldi. Merkezin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Burada Başakşehir Belediye personeline saldırgan davranışlar sergileyen İBB yönetimi olay yerine gelen polise karşı da direndi. Ortaya çıkan görüntüler sonrası yoğun eleştiri alan İBB yönetimi ise tahsis kararını tanımadıklarını ve konun yargıda olduğu gerekçesine sığındı.