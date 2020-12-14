CHP'li Ekrem İmamoğlu yine yapılmışı taklit etti! 20 ay önce gerçekleşen test sürüşünü tekrarladı

"TÜRKİYE'DE 2 AYRI İLKE İMZA ATILAN RAYLI SİSTEM HATTI"

Hafif raylı sistem olan bu hattın özelliklerinden birinin hattın enerjisini havadan değil, yerden besleme olarak alması olduğunun altını çizen Başkan Mevlüt Uysal, 'Yani tarihi alanlardan geçerken görüntü kirliliği oluşturmama adına hiçbir direk yok. Türkiye'de ilk defa böyle bir raylı sistem hattı inşa edildi. Hattın bir başka özelliği de çalışacak olan tramvay araçlarının yerli ve mili olması. Türkiye'de Bursa şehrinde imal edilen araçları kullanıyoruz' dedi.

Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Unkapanı Köprüsü geçişinde kavşak çalışması yapılacağı için hattın Unkapanı – Eminönü arasının inşaatına başlanamadığını belirten Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Oradaki 2 istasyonumuz daha sonraya tehir edildi. Yapılacak Unkapanı Kavşağı kapsamında alttan geçen karayolunun yanında bir de raylı sistem hattı yapılarak burası yeniden düzenlenmiş olacak. Test sürüşleri bittiğinde ilk etapta 8,8 kilometrelik Unkapanı Köprüsü – Alibeyköy arasındaki kısım hizmete başlayacak. Bu hat açıldığında Unkapanı – Eminönü arasındaki çalışma da tamamlanacak ve hat inşallah yakın zamanda Eminönü – Alibeyköy arasında çalışmaya başlayacak.'

Uysal, 153 milyon Euro'ya mal olacak Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Eminönü'nde Kabataş – Bağcılar Tramvayı ve Şehir Hatları ile Alibeyköy'de ise araç test sürüşüne başlanan Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu ile entegre olacağını söyledi.Hattın büyük bölümünde rayların döşendiğini, kalan kısımlardaki ray döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirten Uysal, bundan sonra test sürüşleriyle ray döşeme çalışmalarının birlikte devam edeceğini kaydetti.