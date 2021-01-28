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Son dakika: KKTC'de FETÖ operasyonu! Terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit yakalandı
Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, ekipler tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahsın KKTC’de yakalandığını açıkladı. Detayları gazeteci Rıza Açıkgöz aktardı.
Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, ekipler tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahsın KKTC'de yakalandığını açıkladı. Detayları gazeteci Rıza Açıkgöz aktardı.