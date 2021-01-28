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Son dakika: KKTC'de FETÖ operasyonu! Terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit yakalandı

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Giriş: 28.01.2021 13:51
Güncelleme:28.01.2021 13:56
Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, ekipler tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahsın KKTC’de yakalandığını açıkladı. Detayları gazeteci Rıza Açıkgöz aktardı.

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, ekipler tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahsın KKTC'de yakalandığını açıkladı. Detayları gazeteci Rıza Açıkgöz aktardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalandı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI! FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ AHMET YİĞİT İSİMLİ ŞAHIS KKTC'DE YAKALANDI
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