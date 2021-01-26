26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika:İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika:İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haberine göre merkezli 5 ilde 'ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
ABONE OL
Son dakika:İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye mali destek sağlayan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda önceden belirlenen 36 adrese 36 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Bitlis'te yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden biri de Bahçelievler'de 4 katlı bir binaydı. Adreste yapılan aramaların ardından bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan kişilerden bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

Son dakika: İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var SON DAKİKA: İZMİR MERKEZLİ DEV FETÖ OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU!
Son dakika: İstanbulda FETÖ operasyonu: 12 gözaltı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
İstanbul merkezli 33 ilde dev FETÖ operasyonu: 100ün üzerinde gözaltı var İSTANBUL MERKEZLİ 33 İLDE DEV FETÖ OPERASYONU: 100'ÜN ÜZERİNDE GÖZALTI VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA