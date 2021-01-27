İstanbul'daki kar ve yağmurlar barajların su seviyesini yükseltti! İşte son 15 yılın oranları
Özellikle son haftalarda artan kar ve yağmurlar İstanbul'daki barajların su seviyesini olumlu yönde etkiledi. İstanbul'daki barajların su seviyesinin yüzde 34'e çıktığı belirtilirken, son 15 yılın verileri dikkat çekti.
İstanbul'da devam eden yağışlar kuraklıkla mücadele edilen dönemde barajların su seviyelerini artırdı. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 34,22'ye yükseldi. Baraj doluluğu böylece Ekim 2020 dönemindeki rakamları aştı.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönemdeki artış 15 puanı buldu.
İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de yağış etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor.
Bu yağışların baraj doluluk oranına olumlu katkı yapması bekleniyor.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
21 Ocak: Yüzde 31,04
22 Ocak: Yüzde 31,39
23 Ocak: Yüzde 31,89
24 Ocak: Yüzde 32,38
25 Ocak: Yüzde 32,78
26 Ocak: Yüzde 33,37
27 Ocak: Yüzde 34,22
HANGİ BARAJDA DON DURUM NE?
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 50,59, Terkos'ta yüzde 34,83, Sazlıdere'de yüzde 13,73, Alibey'de yüzde 44,21, Büyükçekmece'de yüzde 34,38, Ömerli'de yüzde 37,04, Darlık'ta yüzde 51,57, Elmalı'da yüzde 38,58 Kazandere'de yüzde 36,14 ve Pabuçdere'de yüzde 10,87 olarak kaydedildi.
SON 15 YILIN ORANLARI
Barajlardaki doluluk oranı, 27 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 49,64, 2006'da yüzde 88,60, 2007'de yüzde 54,62, 2008'de yüzde 25,24, 2009'da yüzde 49,48, 2010'da yüzde 96,15, 2011'de yüzde 88,21, 2012'de yüzde 65,80, 2013'te yüzde 74,17, 2014'te yüzde 32,66, 2015'te yüzde 85,13, 2016'da yüzde 73,80, 2017'de yüzde 84,63, 2018'de yüzde 73,39, 2019'da 90,69, 2020'de yüzde 55,25, 2021'de ise yüzde 34,22 olarak gerçekleşti.