İstanbul'daki kar ve yağmurlar barajların su seviyesini yükseltti! İşte son 15 yılın oranları

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de yağış etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor.