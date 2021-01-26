6,5 milyon doz aşı Türkiye'ye geldi! Peki aşılarda ikinci aşama ne zaman başlayacak?

DÜNYADA 11. SIRADAYIZ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşı programımız kesintisiz devam edecek. 65-84 yaş arasındaki bireylerin aşılanmasıyla 1. aşama tamamlanacak" dedi. Kayıpmaz, "25 Ocak itibarıyla dünyada nüfusuna göre en hızlı aşılamayı yapan iki ülke İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri. 100 kişi başına düşen 7 günlük ortalama aşı oranı İsrail'de 1.9, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 0.87. Ülkemiz ise 0.09'luk oranla dünya ülkeleri arasında 11. sırada. Nüfusu bize en yakın ülke olan Almanya ise 10. sırada. Orada bu oran yüzde 0.1" diye konuştu.