Son dakika: İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bu yöntem yoluyla 13 Ekim ve 8 Aralık 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilen 2 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 400'ü muvazzaf 414 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

İdari yönden değerlendirilme amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin birleştirilmesi suretiyle gönderilen evraklarla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 3 bin 217 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 464 terör örgütü iltisaklı personelin ihracı sağlandığı ifade edildi.

Diğer dosyaların incelenmesine devam ediliyor.