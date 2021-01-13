13 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberine göre 'da 'ne yönelik operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün 14 ilçede operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu.

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