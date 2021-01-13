Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün 14 ilçede operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu.

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