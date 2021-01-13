Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberine göre İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu.
GÜNDEM DHA
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün 14 ilçede operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu.