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İstanbul merkezli 33 ilde dev FETÖ operasyonu: 100'ün üzerinde gözaltı var

Son dakika haberleri... merkezli “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 33 ilde eş zamanlı Operasyon düzenlendi. “Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında yüzden fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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İstanbul merkezli 33 ilde dev FETÖ operasyonu: 100'ün üzerinde gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 33 ilde "Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Haklarında gözaltı kararı verilen yüzden fazla kişinin bulundukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 33 ilde dev FETÖ operasyonu: 100'ün üzerinde gözaltı var İSTANBUL MERKEZLİ 33 İLDE DEV FETÖ OPERASYONU: 100'ÜN ÜZERİNDE GÖZALTI VAR

ve 'de yapılan baskında eski askeri öğrenci olduğu bildirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen çok sayıda FETÖ/PYD üyesi olduğu iddiasıyla çok sayıda muvazzaf asker, askeri öğrenci ve gizli sivil yöneticilerin olduğu bildiriyor. Operasyonlar sürüyor.

Son dakika: Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı SON DAKİKA: BURSA MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 17 GÖZALTI
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