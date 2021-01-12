İstanbul merkezli 33 ilde dev FETÖ operasyonu: 100'ün üzerinde gözaltı var

Öte yandan Operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen çok sayıda FETÖ/PYD üyesi olduğu iddiasıyla çok sayıda muvazzaf asker, askeri öğrenci ve gizli sivil yöneticilerin olduğu bildiriyor. Operasyonlar sürüyor.

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