Nijerya'da kaçırılan Türk gemisindeki mürettebatın aileleri Başkan Erdoğan'a güveniyor

BURASI KORSAN DOLU

Kaçırılan mürettebattan biri olan Rizeli Ünsal Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz (40) SABAH'a konuştu. Cihan Dilsiz, "4 ay önce gemide çalışmaya başladı. Olaydan 4 gün önce görüştüm. Korsanların olduğu bölgede olduklarını ve korktuğunu söyledi. Korsanları görüyordu etrafta. Tehlikeli bir durum demişti. Sonra korsanlar tarafından rehin alındıklarını duyduk" dedi. Dilsiz, "Cumhurbaşkanımıza, devletimize her zaman güveniyoruz. Ağabeyim ailesine dönecektir" dedi. Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz de "Aralık 25'inden itibaren limana yanaşamadıklarını söylemişti. Korsanlar balıkçı kılığında dolaşıyorlarmış" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLGİLENİYOR

Kaçırılan 15 mürettebattan Gökhan Burhan'ın eşi Nadire Burhan, "Devletimize güvenimiz tam. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu konuyla yakından ilgilendiğini biliyoruz" diye konuştu.

Bu arada korsanların yaraladığı Bahadır Yeşilalan, Pont Gentil Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından gemiye uğurlandı.