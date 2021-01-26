Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/ tesisleri ile ilgili genelge gönderdi

Genelgede, kayak otellerinin de konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları vurgulanarak, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanması sağlanacak.

Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbir alınacak. Bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.