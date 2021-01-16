Uludağ'da kısıtlama kalktı pistler doldu

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Şu anda bütün mekanik tesisler açık. 3'te 2'si açık olan otellerin de tamamen dolu olması işletmecileri de sevindirdi. Otellerde kalanlara şu an kayak yapma kısıtlaması olmadığı için gönüllerince eğleniyor. Daha önce 1 saatte 30 kez zirveye inip çıkarken şimdi 40 kez çıkabiliyor. Tatilciler daha özgür kayak yapıyor. Ancak gönül ister ki bu salgın bitsin, herkes dağa gelsin. Yurt dışına giden vatandaşlarımıza bizler hizmeti yurt içinde verirsek ekonomimize de katkı sağlayacaktır' dedi.