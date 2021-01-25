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Son dakika: Uludağ'da skandal parti! Görüntüler tepki çekti

Son dakika haberi... Okulların kapanması ve kar yağışının etkili olmasıyla tatilcilerin uğrak yeri haline gelen 'da koronavirüs partisi büyük tepki çekti. Vakaların 30 binlerden aşağı seviyelere düştüğü şu günlerde tatilciler, tedbirlere uymaması endişe yarattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Son dakika: Uludağ'da skandal parti! Görüntüler tepki çekti

, geçtiğimiz hafta sonu tatilciler ile dolarken, sosyal mesafe ve maske gözetmeksizin yapılan birçok noktadaki eğlence partileri tepki çekti.

Uludağ'da skandal parti! Görüntüler tepki çekti ULUDAĞ'DA SKANDAL PARTİ! GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölge, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuldu. Gündüz, karların tadını çıkaran vatandaşlar pistlerde yoğunluk meydana getirirken, akşam ise tepki çeken görüntüler oluştu.

Farklı otellerde toplanan kalabalıklar, koronavirüs vakalarına ve tedbirlerine aldırmadan gönüllerince eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılırken, birçok noktada müzikler eşliğinde verilen alkollü partilerde, eğlence geç saatlere kadar sürdü.

Birçok vatandaşın, dip dibe dans ettiği anlar kaydedilirken, partilerdeki kalabalıklar da gözlerden kaçmadı.

Görüntülerin sosyal medyada yansımasının ardından vatandaşlardan büyük tepki geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, koronavirüs vakalarını hatırlatarak insanların tedbirlere uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Uludağ'da bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta, müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlenmeleri üzerine otel işletmecisine ve eğlenen gruba, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76 bin 380 TL para cezası uygulanmıştı.

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