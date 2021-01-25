Geçtiğimiz hafta Uludağ'da bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta, müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlenmeleri üzerine otel işletmecisine ve eğlenen gruba, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76 bin 380 TL para cezası uygulanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN