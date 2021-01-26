Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/ tesisleri ile ilgili genelge gönderdi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi. Konaklama tesisleri için saat 22.00'den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek. Kayak merkezlerindeki otel ve tesislerde Kovid-19 tedbirleri, il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlilerince düzenli olarak denetlenecek. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi. Konaklama tesisleri için saat 22.00'den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek. Kayak merkezlerindeki otel ve tesislerde Kovid-19 tedbirleri, il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlilerince düzenli olarak denetlenecek. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.