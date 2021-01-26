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Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/ tesisleri ile ilgili genelge gönderdi

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Giriş: 26.01.2021 15:17
Güncelleme:26.01.2021 15:22
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi. Konaklama tesisleri için saat 22.00'den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek. Kayak merkezlerindeki otel ve tesislerde Kovid-19 tedbirleri, il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlilerince düzenli olarak denetlenecek. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi. Konaklama tesisleri için saat 22.00'den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek. Kayak merkezlerindeki otel ve tesislerde Kovid-19 tedbirleri, il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlilerince düzenli olarak denetlenecek. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/ tesisleri ile ilgili genelge gönderdi SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 81 İL VALİLİĞİNE KAYAK OTELLERİ/ TESİSLERİ İLE İLGİLİ GENELGE GÖNDERDİ
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