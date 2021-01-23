23 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu aynı gafı 6. kez yaptı! “Namussuz siyaset” gafını bilinçli mi yapıyor?

Kemal Kılıçdaroğlu aynı gafı 6. kez yaptı! “Namussuz siyaset” gafını bilinçli mi yapıyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2021 09:46
Güncelleme:23.01.2021 09:47
Daha önce 5 kez namussuz siyaseti kendi partisiyle özdeşleştiren Kemal Kılıçdaroğlu bu kez aynı gafı Kırşehir'de yaptı. Partililerine "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz" dedi. Altıncı kez bu gafı yapan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gerçekten gaf mı yoksa bilerek mi söylediği artık tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Namussuz siyaset" gafını bu kez Kırşehir'de yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de partililere seslendi ve "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz." dedi.

Gaf yaptı diye düşünülürken Kılıçdaroğlu şaşırtan sözlerinin ikinci kez altını çizerek tekrarladı. öte yandan Kılıçdaroğlu namussuz siyaset sözlerini daha önce farklı zamanlarda farklı konuşmalarında da dile getirmişti.

"Namussuz siyaseti" partisiyle defalarca özdeşleştiren Kılıçdaroğlu'nun bunu gaf olarak mı yoksa bilinçli mi söylediği tartışma konusu oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sözde Cumhurbaşkanı sözü nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlunun ismi o bulvardan silindi 'SÖZDE CUMHURBAŞKANI' SÖZÜ NEDENİYLE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİ O BULVARDAN SİLİNDİ
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateşten Kemal Kılıçdaroğluna zehir zemberek sözler: Farkında bile değil CHP ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ ATEŞ'TEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: FARKINDA BİLE DEĞİL
Yine Kemal Kılıçdaroğlu yine aynı yalan! Başörtüsü yasağını biz kaldırdık YİNE KEMAL KILIÇDAROĞLU YİNE AYNI YALAN! BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI BİZ KALDIRDIK
Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeli sözlerini inkar etti KEMAL KILIÇDAROĞLU "SURİYELİ" SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ

“Namussuz siyaset” çağrısı! Bilerek mi yapıyor?
“Namussuz siyaset” çağrısı! Bilerek mi yapıyor?
Kısıtlama sessizliği! İşte son durum
Kısıtlama sessizliği! İşte son durum
Mumcu'nun unutulmayan Orta Doğu analizi
Mumcu'nun unutulmayan "Orta Doğu" analizi
Bakan Soylu paylaştı! Allah kabul etsin
Bakan Soylu paylaştı! "Allah kabul etsin"
Başkan Erdoğan: Salgın çeşitli sıkıntılar getirse de...
Başkan Erdoğan: Salgın çeşitli sıkıntılar getirse de...
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kesinlikle karşıyım!
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kesinlikle karşıyım!
Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması
Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması
FETÖ şüphelileri Türkiye'ye getirildi
FETÖ şüphelileri Türkiye'ye getirildi
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Bahçeli'den "erken seçim" açıklaması
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’nda...
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’nda...
Türkiye'nin en çalkantılı olduğu yıllar...
Türkiye'nin en çalkantılı olduğu yıllar...
Daha Fazla Video Göster