Daha önce 5 kez namussuz siyaseti kendi partisiyle özdeşleştiren Kemal Kılıçdaroğlu bu kez aynı gafı Kırşehir'de yaptı. Partililerine "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz" dedi. Altıncı kez bu gafı yapan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gerçekten gaf mı yoksa bilerek mi söylediği artık tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Namussuz siyaset" gafını bu kez Kırşehir'de yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de partililere seslendi ve "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz." dedi.

Gaf yaptı diye düşünülürken Kılıçdaroğlu şaşırtan sözlerinin ikinci kez altını çizerek tekrarladı. öte yandan Kılıçdaroğlu namussuz siyaset sözlerini daha önce farklı zamanlarda farklı konuşmalarında da dile getirmişti.

"Namussuz siyaseti" partisiyle defalarca özdeşleştiren Kılıçdaroğlu'nun bunu gaf olarak mı yoksa bilinçli mi söylediği tartışma konusu oldu.