İstanbul Esenyurt'taki HDP binasına yapılan operasyonda, terörist başı Öcalan'ın afişleri ve PKK'nın paçavraları çıktı. HDP'li Hasip Kaplan ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehditkar sözlerle hedef aldı. AK Parti Erzurum Milletvekili, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Asamblesi Başkanı Selami Altınok bu konularla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Esenyurt'taki HDP binasına yapılan operasyonda, terörist başı Öcalan'ın afişleri ve PKK'nın paçavraları çıktı. HDP'li Hasip Kaplan ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehditkar sözlerle hedef aldı. AK Parti Erzurum Milletvekili, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Asamblesi Başkanı Selami Altınok bu konularla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

HDP BİNASI MI PKK HÜCRE EVİ Mİ?

Esenyurt İlçe Binasında bu görüntülerin ortaya çıkması bizim için şaşırtıcı olay değil. Bugüne kadar HDP'nin uygulamış olduğu siyaset kendi siyasi anlayışının PKK'nın dağ kadrosunun sivil uzantısı olarak faaliyet yaptığını gösteriyordu. Bu görüntüler insanı rahatsız edici. Bunun hukuk gereğini yapacak. Polisimiz gereğini yaptı, hukuk da gereğini yapacak.

Onları dezenfekte ederek temizleyemezsiniz.

HDP'Lİ KAPLAN'A SERT TEPKİ

Bu insanlar bitmiş insanlar. Toplumda herhangi bir karşılığı olmayan insanlar. Zaman zaman CHP'de de HDP'de de böyle tükenmiş bitmiş siyasi karşılığı kalmamış insanlar buna benzer özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanını, Türkiye'nin en önemli figürünü gündem yaparak tekrar medyaya meydana çıkmaya çalışıyorlar. Hiçbir değeri anlamı yoktur. Onların söylediklerinin de bir anlamı yoktur. Bunların yaptığı boş hayallerdir.