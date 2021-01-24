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Esenyurt HDP ilçe binasına terör operasyonu

A Haber
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Giriş: 24.01.2021 09:15
Güncelleme:24.01.2021 09:21
Son dakika haberi...İlçe terörle mücadele şubesine bağlı ekipler HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece baskını düzenledi. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı esnada İlçe Başkanlığı'nda teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafları görüntülenmişti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Son dakika haberi...İlçe terörle mücadele şubesine bağlı ekipler HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece baskını düzenledi. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı esnada İlçe Başkanlığı'nda teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafları görüntülenmişti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığına gece yarısı terör baskını! SON DAKİKA: HDP ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞI'NA GECE YARISI TERÖR BASKINI!
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HDP ilçe binasına terör operasyonu
HDP ilçe binasına terör operasyonu
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