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Esenyurt HDP ilçe binasına terör operasyonu
Son dakika haberi...İlçe terörle mücadele şubesine bağlı ekipler HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece baskını düzenledi. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı esnada İlçe Başkanlığı'nda teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafları görüntülenmişti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Son dakika haberi...İlçe terörle mücadele şubesine bağlı ekipler HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece baskını düzenledi. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı esnada İlçe Başkanlığı'nda teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafları görüntülenmişti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.