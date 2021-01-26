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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 26.01.2021 15:13
Güncelleme:26.01.2021 15:20
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "(Şehit yakını ve gaziler) Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı." diye konuştu. Erdoğan, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var biz ise aşı konusunda attığımız adımlarla süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek." dedi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "(Şehit yakını ve gaziler) Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı." diye konuştu. Erdoğan, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var biz ise aşı konusunda attığımız adımlarla süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Sosyal Atama Töreninde önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOSYAL ATAMA TÖRENİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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