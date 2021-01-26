İstanbul'da Rus turistleri bıçaklayan zanlıdan şoke eden sözler

RUS TURİST: BİZE DOĞRU KOŞUP SALDIRDI



Öte yandan hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen Rus turist Alexandra Ruslonava "Arkadaşlarımla yürürken birinin bize doğru koştuğunu gördüm. Daha sonra bıçaklamaya başladı. Onu daha önce hiç görmemiştim. Bunun neden yaptı bilmiyorum." dediği belirtildi.

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