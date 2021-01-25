Muharrem İnce'nin Nevşehir kampı bitti açıklama geldi: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik

'PROGRAMIMIZI YÜZDE 90 TAMAMLADIK'

Partilerde demokrasi olmadığını söyleyen İnce, "Türkiye'deki hiçbir parti Türkiye'ye demokrasi vaat edemez. Çünkü partinin içinde demokrasi yok. Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacak olan bu millete kendi içimizde demokrasiyi önce anlatmamız lazım. Bunları gerçekleştirdik. Programımızı yüzde 90 oranında tamamladık. Birkaç küçük eksiğimiz var. Onları da önümüzdeki günlerde bitireceğiz. Tüzük tamam. Nevşehir ve Kırşehirli esnaflarımızı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.