Muharrem İnce'nin Nevşehir kampı bitti açıklama geldi: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik
CHP’nin eski Yalova milletvekili Muharrem İnce parti kurma çalışmalarına hız verdi. Muharrem İnce’nin 80 kişilik ekibi ile Nevşehir'de yaptığı kamp bitti. İnce, "Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik" dedi. İddialara göre CHP ve İYİ Parti'den 10'a yakın milletvekili İnce’nin partisine katılacak. CHP'den tasfiye edilen 20 eski milletvekili ile ön seçimle gelen yedi belediye başkanı da İnce'den işaret bekliyor.
'Memleket Hareketi' başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, 80 kişilik ekibiyle birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesindeki otelde geçen Cuma günü kampa girdi. İnce ve ekibinin 3 gün süren kampı sona erdi. İnce, otelden ayrılırken açıklama yaptı.
İnce, parti tüzüğünü hazırladıklarını belirterek, "Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik. Herhalde Türkiye'de en çağdaş, en demokratik tüzük bizimkisi olacak. Genel Başkan sultanlığına son verdik. Partide ön seçimi esas kıldık. Üyelerle genel başkan seçimini esas kıldık. Parlamentoda grup başkanvekilliği seçimlerini 'iç yönetmelikle değiştirilemez, milletvekillerinin özgür iradeleri ile seçilir' diye tüzük hükmü haline getirdik. Türkiye'de demokrasi isteyebilmek için partinizde demokrasi olması lazım. Kendi evinizin içinde demokrasi yoksa millete demokrasi vaat edemezsiniz" diye konuştu.
'PROGRAMIMIZI YÜZDE 90 TAMAMLADIK'
Partilerde demokrasi olmadığını söyleyen İnce, "Türkiye'deki hiçbir parti Türkiye'ye demokrasi vaat edemez. Çünkü partinin içinde demokrasi yok. Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacak olan bu millete kendi içimizde demokrasiyi önce anlatmamız lazım. Bunları gerçekleştirdik. Programımızı yüzde 90 oranında tamamladık. Birkaç küçük eksiğimiz var. Onları da önümüzdeki günlerde bitireceğiz. Tüzük tamam. Nevşehir ve Kırşehirli esnaflarımızı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, partinin ismi konusunda sorulan soruya ise "Zamanı gelecektir, bekleyin biraz" yanıtını verdi.
CHP'Lİ 10 VEKİL İNCE'NİN PARTİSİNE KATILACAK
İddialara göre CHP ve İYİ Parti'den 10'a yakın milletvekili partileri ile yollarını ayırıp önümüzdeki süreçte ''Memleket Hareketi''ne dahil olacak. Muharrem İnce'ye yakınlıkları nedeniyle CHP'den tasfiye edilen 20 eski milletvekili ile ön seçimle gelen yedi belediye başkanı da İnce'den işaret bekliyor.
İNCE'YE YAKIN İSİMLERE TASFİYE
İl ve ilçe örgütlerinde görev alanların ve parti üyelerinin sosyal medya hesapları inceleniyor. İnce ve yakın çalışma ekibinin yaptığı paylaşımları beğenenler ve kendi hesaplarında paylaşanlar tespit ediliyor. İnce'ye destek veren isimlere partiden istifa etmesi için baskı yapıldığı öğrenildi. Böylelikle kamuoyuna bu isimlerin kendi istifa ettiği görüntüsü verilecek.
"İSTEYEN PARTİ KURABİLİR"
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, 'Muharrem İnce'nin partiyi bırakarak, 1 Mart itibariyle yeni bir parti kuracağı söylemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusunu ise "Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir" diye cevapladı.
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OĞUZ KAAN SALICI: PARTİ KURMASINI İSTEMEYİZ
CHP'nin eski Milletvekili ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti hazırlığı CHP'de panik yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" dedi.