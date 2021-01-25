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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Bugün başlıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Bugün başlıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından aşı programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı programının günlük gelişiminin artık canlı izlenebileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından, bugünden itibaren canlı olarak verilmeye başlanan "Türkiye Günlük Aşı Tablosu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Tüm Türkiye'de aşı programının günlük gelişiminin artık canlı izlenebileceğini vurgulayan Koca, "Program ilerledikçe daha fazla bilgiyi paylaşabileceğiz." ifadesini kullandı.

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