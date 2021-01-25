Son dakika: HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun hedefi nöbet tutan annelerdi! Alay eder gibi kendini savundu
Diyarbakır'da terör örgütü HDP tarafından kandırılarak dağa gönderilen çocukları için aylardır nöbet tutan ailelere, HDP'li isimlerden skandal tepkiler geliyor. Tek dertleri çocuklarını PKK'dan kurtarmak olan annelerin eylemi, geçtiğimiz günlerde HDP'li Erol Katırcıoğlu tarafından provoke edilmişti. Katırcıoğlu annelere dönüp zafer işareti yaptıktan sonra arkasına bile bakmadan bölgeden ayrılmıştı. Söz konusu skandal hareketle ilgili Katırcıoğlu'nun yaptığı savunma da, kendisini aklamaya yetmedi.
Çocukları için HDP'nin kapısına dayanan ailelerin oturma eylemi sürerken, 21 Ocak'ta HDP'li isimler Diyarbakır İl Başkanlığı önünde büyük bir provokasyona imza atmıştı.
AİLELERE DÖNÜK SKANDAL HAREKET
Evlatları dağa kaçırılan ailelerin "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li Erol Katırcıoğlu, ailelere dönerek zafer işareti yapmıştı. Ailelerin tepki göstermesiyle il binası önünde gergin anlar yaşanmıştı.
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: BENİM HAREKETİM ANNELERE YÖNELİK DEĞİL
Yazılı açıklama yapan Katırcıoğlu, yaptığı işaretin annelere yönelik olmadığını savunarak, "Benim yaptığım işaret annelere değil, iktidarın doğrudan HDP'ye yönelik, HDP'yi suçluymuş gibi göstermeye yönelik bu politikasına karşı bir itiraz işaretiydi" dedi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayın ardından HDP'li Katırcıoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.