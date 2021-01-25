Son dakika: HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun hedefi nöbet tutan annelerdi! Alay eder gibi kendini savundu

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: BENİM HAREKETİM ANNELERE YÖNELİK DEĞİL

Yazılı açıklama yapan Katırcıoğlu, yaptığı işaretin annelere yönelik olmadığını savunarak, "Benim yaptığım işaret annelere değil, iktidarın doğrudan HDP'ye yönelik, HDP'yi suçluymuş gibi göstermeye yönelik bu politikasına karşı bir itiraz işaretiydi" dedi.