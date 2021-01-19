Rusya'nın Navalny operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı! Karakolda mahkeme kurdular ve...

Navalny, sözcüsü Kira Yarmysh tarafından paylaşılan ve polis departmanında çekilen videoda durumu yorumladı ve şu ifadelerin kullandı:"Duruşma neden karakolda yapılıyor? Ben anlamadım Neden kimseye haber verilmedi, neden celp verilmedi? Ceza Muhakemesi Kanunu'nu pervasızca yırttılar ve çöpe attılar. Burada olanlar imkansız. Bu sadece en yüksek derecede kanunsuzluk."