Rusya'nın Navalny operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı! Karakolda mahkeme kurdular ve...
Putin'e muhalifliğiyle tanınan Aleksey Navalny, Almanya'dan Rusya'ya gitti. Moskova'ya inen Aleksey Navalny bir kez daha gözaltına alındı. Aleksey Navalny'ye ulaşmaya çalışanlar emniyet güçlerini geçemedi. Rus polislerin gerçekleştirdiği operasyonun görüntüleri dünya basınından büyük yankı uyandırdı.
Aleksey Navalny Rusya'nın başkenti Moskova'ya iniş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Apar topar götürülen Aleksey Navalny'ye kimse ulaşamadı. Rus emniyet güçlerinin 'uyuyor' diyerek avukatlarını dahi yanına sokmadığı Aleksey Navalny'nin yargılanmasına geçildi. Mahkemeye götürülmeyen Aleksey Navalny için mahkeme ayağına getirildi.
15 ŞUBAT'A KADAR GÖZALTI KARARI
Dünya basınının olayların bitmesinin ardından öğrendiği mahkeme Moskova'nın dışındaki polis karakolunda kurulan derme çatma bir yerde yapıldı. Navalny'nin yolsuzluk suçlamalarıyla mahkemeye çıkacağı 15 Şubat'a kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.
OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU
Almanya'dan ülkesine dönüşü sonrası Moskova'da tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalny, mahkemenin kendisini yargılamadan önce 30 gün tutuklu kalmasına karar vermesine tepki gösterdi.
Navalny, halka "sokaklara çıkma" çağrısı yaptı. Aleksey Navalny, YouTube'da yayımlanan videoda "Korkmayın, sokaklara çıkın. Benim için değil, kendiniz ve geleceğiniz için çıkın" dedi.
Navalny, sözcüsü Kira Yarmysh tarafından paylaşılan ve polis departmanında çekilen videoda durumu yorumladı ve şu ifadelerin kullandı:"Duruşma neden karakolda yapılıyor? Ben anlamadım Neden kimseye haber verilmedi, neden celp verilmedi? Ceza Muhakemesi Kanunu'nu pervasızca yırttılar ve çöpe attılar. Burada olanlar imkansız. Bu sadece en yüksek derecede kanunsuzluk."
Navalny, Pazartesi akşamı Khimki karakolundan çıkarılıp bir minibüse götürülürken görüntülendi. Destekçileri ise St Petersburg'daki bir mitingde polis tarafından gözaltına alınırken fotoğraflandı.
44 yaşındaki Navalny, tedavisi için gittiği Almanya'da, Rusya polisine bilgi vermeyerek şartlı tahliye koşullarını ihlal etmekle suçlanıyor. Muhalif aktivist, daha önce hakkında yapılan suçlamalar nedeniyle 2014 yılında hapis cezasına çarptırılmış ancak cezası ertelenmişti.
Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da yaşama döndürülen muhalif Rus politikacı Aleksey Navalny ve eşi Yulia'nın bindiği uçaktaydı, uçuş sırasında birçok fotoğraf çekilmişti.
Muhalifler, Vnukovo Havalimanı'na konuşlandırılan yüzlerce polisin önünde 'Rusya özgür olacak' ve 'Navalny, Navalny' sloganları attı.
SON KEZ KUCAKLAŞTILAR
Kısa süre sonra havalimanındaki polisler Navalny'yi bekleyenleri teker teker gözaltına aldı, bazıları yerlerde sürüklendi.
Dünya soluğunu tutmuş Navalny'ye ne olacağını beklerken, Boeing 737 birkaç saatlik yolculuğun ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı. Moskova yönetimi Navalny'yi taşıyan uçağın taraftarlarının toplandığı Vnukovo Havalimanı yerine Sheremetyevo Havalimanı'na inmesini sağladı.
Uçaktan çıkan Navalny ve eşi pasaport kontrolünden geçti, bir metre uzakta bekleyen polisler ikilinin son kez kucaklamasını izledi.