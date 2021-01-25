AŞILANANLARIN SAYISI İL İL TAKİP EDİLEBİLECEK

Bakan Koca, "Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu" demişti.