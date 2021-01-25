25 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı: Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il son durum

'de aşılama süreci hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bakanı 'nın söz ettiği aşı haritası aktif hale getirildi. Türkiye'nin günlük aşı tablosu 'nın 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.  Bakan Koca,"Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu ’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu" diyerek sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İŞTE İL İL SON DURUM / TIKLA-ÖĞREN

EN FAZLA AŞI İSTANBUL'DA VURULDU
Haritada en fazla 'da aşının yapıldığı görülüyor. En fazla aşkının vurulduğu İstanbul'u, takip ediyor.



BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Bakanı , geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyurmuştu.

AŞILANANLARIN SAYISI İL İL TAKİP EDİLEBİLECEK
Bakan Koca, "Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu" demişti.

ÇİN'DEN İKİNCİ PARTİ AŞI GELDİ
Bu sabah saatlerinde aşısının ikinci partisi 'den 'na getirildi.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı getirildi.

ÇİN'DEN 6,5 MİLYON DOZ AŞI GELDİ
Aşılar yine Halk Sağlığı İlaç ve Aşı depolarında 14 gün boyunca muhafaza edilecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olan kişi sayısını açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AŞI OLAN KİŞİ SAYISINI AÇIKLADI
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