Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı: Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il son durum
Türkiye'de aşılama süreci hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söz ettiği aşı haritası aktif hale getirildi. Türkiye'nin günlük aşı tablosu Sağlık Bakanlığı'nın 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Bakan Koca,"Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu" diyerek sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.
BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyurmuştu.
AŞILANANLARIN SAYISI İL İL TAKİP EDİLEBİLECEK
Bakan Koca, "Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu" demişti.
ÇİN'DEN İKİNCİ PARTİ AŞI GELDİ
Bu sabah saatlerinde koronavirüs aşısının ikinci partisi Çin'den İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı getirildi.
ÇİN'DEN 6,5 MİLYON DOZ AŞI GELDİ
Aşılar yine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı depolarında 14 gün boyunca muhafaza edilecek.