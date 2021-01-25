Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye cevap sosyal medyada olay oldu! "Askerime polisime saldırmam"

Son dakika haberi... Rusya'da Navalny protestolarından görüntü paylaşarak 'Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist' ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan anlamlı cevap geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük muhalifi Aleksey Navalny'nin tutuklanmasının ardından ülkede olay çıktı. Polis, protestocuları uzaklaştırmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Nevşin Mengü ise, olayların görüntüsünü "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Mengü'nün paylaşımını yanıtlayan Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı.

Arkın'ın verdiği yanıt sosyal medyada büyük beğeni topladı.