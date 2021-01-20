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1.3 milyar dolara mal oldu! Rus muhalif Navalnıy yayınladı: Putin'in yeni sarayı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük muhalifi Aleksey Navalnıy'ın Almanya'da kaydettiği bir video ortaya çıktı. Videoda, Putin için Karadeniz kıyısında Gelencik'te inşa edildiğini iddia ettiği yapının fotoğraflarına yer verildi. 1.3 milyar dolara mal olduğu iddia edilen yapının içerisinde gizli tünel, yüzme havuzu, buz pisti olduğuda görüntülendi. Videonun yayılmasının ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise videoyu görmediğini belirttikten sonra, "Ancak, bunun eski bir plak olduğunu hemen söyleyebilirim. Yıllar önce Putin'in Gelencik'te sarayı olmadığını zaten açıklamıştık" dedi.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 16:10Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 16:10