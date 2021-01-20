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Haberler Galeri 1.3 milyar dolara mal oldu! Rus muhalif Navalnıy yayınladı: Putin'in yeni sarayı

1.3 milyar dolara mal oldu! Rus muhalif Navalnıy yayınladı: Putin'in yeni sarayı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük muhalifi Aleksey Navalnıy'ın Almanya'da kaydettiği bir video ortaya çıktı. Videoda, Putin için Karadeniz kıyısında Gelencik'te inşa edildiğini iddia ettiği yapının fotoğraflarına yer verildi. 1.3 milyar dolara mal olduğu iddia edilen yapının içerisinde gizli tünel, yüzme havuzu, buz pisti olduğuda görüntülendi. Videonun yayılmasının ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise videoyu görmediğini belirttikten sonra, "Ancak, bunun eski bir plak olduğunu hemen söyleyebilirim. Yıllar önce Putin'in Gelencik'te sarayı olmadığını zaten açıklamıştık" dedi.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 16:10
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1.3 milyar dolara mal oldu! Rus muhalif Navalnıy yayınladı: Putin'in yeni sarayı

Rusya tarafından zehirlendiği iddiasıyla Almanya'ya sığındıktan sonra geçen hafta Rusya'ya geri dönen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ülkeye girişi sırasında tutuklanmasının etkisi uluslararası kamuoyu tarafından yankılanıyor.

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1.3 milyar dolara mal oldu! Rus muhalif Navalnıy yayınladı: Putin'in yeni sarayı

Bir iş insanı olan ve Putin'in politikalarına sık sık tepki göstererek siyasete soyunan Navalnıy, pazar günü gözaltına alınırken, bugün Putin'in Karadeniz kıyısındaki lüks sarayının detayları ortaya çıktı.

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1.3 milyar dolara mal oldu! Rus muhalif Navalnıy yayınladı: Putin'in yeni sarayı

Rus lider Putin'in yaklaşık 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 9.68 milyar TL ve 100 milyar ruble) sarayının bütün detayları Navalnıy kurduğu internet sitesinde ortaya çıktı.

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1.3 milyar dolara mal oldu! Rus muhalif Navalnıy yayınladı: Putin'in yeni sarayı

Putin'in Rusya'nın güneyde Karadeniz'e kıyısı olan Gelencik bölgesinde inşa edilen sarayının hem boyutu hem de özellikleri uluslararası kamuoyunun gündem maddesi oldu.

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1.3 milyar dolara mal oldu! Rus muhalif Navalnıy yayınladı: Putin'in yeni sarayı

Navalnıy paylaştığı videoda, "Burası Rusya'nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık. Parmaklıklar, kendine özel limanı, özel güvenliği, kilisesi, kendisine ait izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol alanı bile var. Burası Rusya içinde ayrı bir devlet. Bu devletin de tek ve değişmeyen bir çarı var: Putin" dedi.