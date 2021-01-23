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Son dakika: İstanbul merkezli 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 94 şüpheliden 72'si yakalandı

Son dakika haberine göre merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 94 kişiden 72'si yakalandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika: İstanbul merkezli 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 94 şüpheliden 72'si yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 72'sini gözaltına aldı.

Son dakika: İstanbul merkezli 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 94 şüpheliden 72si yakalandı SON DAKİKA: İSTANBUL MERKEZLİ 12 İLDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 94 ŞÜPHELİDEN 72'Sİ YAKALANDI

Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 1477 düzensiz göçmen de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 22 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen ara operasyonlarda ise gözaltına alınan 13 şüphelinin tutuklandığı, 8 tekneye de el konulduğu öğrenildi.

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