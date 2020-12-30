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Çeşme açıklarındaki 187 kaçak göçmen yakalandı! Kişi başı 6 bin euro ödemişler

'dan dün yola çıkan ve 'in Çeşme ilçesi açıklarında ekiplerince durdurulan 'Atlas' isimli gemide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 187 yakalandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Çeşme açıklarındaki 187 kaçak göçmen yakalandı! Kişi başı 6 bin euro ödemişler

'dan 'ya gitmek için yola çıkan 'Atlas' isimli gemi, bugün sabah saatlerinde Çeşme açıklarında ekiplerince durdurulup, Çeşme İskelesi'ne getirildi.

Gemideki aramada, ambar bölümünde , , , , ve uyruklu 187 kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi.

Kaçak göçmenlerin gemiye binerken organizatörlere kişi başı 6 bin euro ödediği öğrenildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Sahilde çekilen bir kare

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